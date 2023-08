Reprodução/Twitter O certificado de vacinação foi enviado por e-mail a um ex-ajudante de ordem da Presidência

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), que foi grande opositor do passaporte de vacinação, tomou as duas doses do imunizante contra a Covid-19. O filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) foi vacinado em outubro de 2021, antes de uma viagem oficial com o então presidente à Roma. O certificado de vacinação foi obtido pelo jornal O Globo, e estava anexado a um e-mail que foi enviado a um ex-ajudante de ordem na Presidência, tendo sido emitido pelo Ministério da Saúde da Itália.

Carlos Bolsonaro nunca tratou publicamente sobre o assunto, diferente dos irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro, que confirmaram que tomaram o imunizante. Entretanto, em setembro de 2021, o colunista Ancelmo Gois havia revelado que o vereador teria tomado a primeira dose do imunizante no posto de vacinação que estava montado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que Carlos chegou a apresentar um projeto de lei que derrubava a obrigatoriedade do chamado "passaporte da vacina" na cidade do Rio de Janeiro, mas não obteve sucesso, tendo o PL não passado para frente.

A assessoria de Carlos confirmou que ele tomou a vacina pelo sistema SUS na capital fluminense, sendo aplicado o imunizante da Pfizer Biontech.

O vereador havia publicado em janeiro de 2021 uma resposta rebatendo uma fake news que teria, supostamente, furado a fila para se vacinar. "A escória não vive sem mentir e manipular! Não tomei vacina alguma!", disse ele no post e reforçou o uso de uma medicação sem eficácia comprovado no combate a Covid-19. "Invermectina quando e se um dia necessário para o tratamento adequado".