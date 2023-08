Ricardo Stuckert/PR Lula diz que governo será tolerante com pessoas que pensam diferente





Nesta quarta-feira (16), a Genial/Quaest divulgou uma nova pesquisa de avaliação do Governo Lula. Nela, foi constatado que a popularidade de Lula está crescendo entre as pessoas com nível de escolaridade mais alto.

No público que tem ensino superior incompleto, ensino superior completo ou pós-graduação, o presidente conta com a aprovação de 53%, contra 44% de rejeição. Os que não sabem ou não responderam são 3% dos entrevistados.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 14 de agosto deste ano, ouvindo 2.029 brasileiros a partir dos 16 anos com questionários aplicados em entrevistas face a face. A margem de erro é de 2.2%, e o nível de confiabilidade é 95%.







Em junho, quando foi feito o levantamento anterior, Lula contava com 45% de aprovação no mesmo grupo, e era rejeitado por 52% dos entrevistados, enquanto 6% não responderam. Isso mostra que gradativamente o presidente está conseguindo alavancar sua popularidade em parcelas da população que costumam apresentar mais resistência ao seu modo de governar.

No que diz respeito às pessoas com menor escolaridade, Lula também está se saindo bem no quesito popularidade. Entre a população com ensino médio (completo e incompleto), o presidente tem 56% de aprovação, frente a uma rejeição de 39%. Já no grupo de pessoas que só cursaram o ensino fundamental, a popularidade de Lula é a mais alta: 69% de aprovação contra 27% de rejeição.