Reprodução / TV Globo - 15.08.2023 Policial apontou fuzil em direção de repórter que fazia matéria em comunidade do Guarujá (SP)

Um policial militar apontou um fuzil em direção a uma jornalista da TV Globo enquanto ela fazia uma reportagem na comunidade Prainha, em Guarujá, litoral de São Paulo, sobre a Operação Escudo, que já deixou 18 mortos.



Em programa exibido nessa terça-feira (15), a repórter Danielle Zampollo, do "Profissão Repórter" , contou que tinha acabado de entrar na comunidade quando percebeu a chegada de uma viatura do COI, da Polícia Militar.

Na ocasião, ela disse ter se apresentado ao policial e perguntado qual era o trabalho que eles tinha ido fazer no local, mas ele não respondeu. Depois, ela começou a gravar a entrada deles na comunidade e alertou que mostraria o trabalho deles.

Nesse momento, o PM começou a apontar um fuzil na direção dela, em uma ação que durou 17 segundos.

"Quando ele começou a apontar o fuzil para mim, e manteve a arma apontada, eu estranhei. Achei que estivesse acontecendo alguma coisa. Olho pra trás e não tem ninguém. Só eu, numa viela estreita. Aí que eu vi que era comigo. Ele ficou 17 segundos apontando o fuzil para mim, sem parar", relatou.



Ela disse, então, que decidiu se proteger ao perceber que o policial apontava a arma para ela.

"Quando eu percebi que o policial tava apontando o fuzil para mim mesmo, eu decidi me proteger. Tinha uma casa em frente, me apresentei para o morador e pedi para ficar na porta dele, para sair da mira do policial. E esse mesmo policial que estava apontando o fuzil para mim, ele decidiu me filmar. Pegou o celular dele e resolveu fazer um vídeo", continuou.



O vídeo do policial viralizou nas redes sociais, em que ele acusava a repórter de tentar flagrar alguma irregularidade da polícia. "Eu tava ali para sair da mira do fuzil do policial", acrescentou a jornalista.

Na ocasião, o agente não usava nenhum tipo de identificação na farda, o que é obrigatório.

Em entrevista ao programa, o comandante-geral da PMESP, Cássio Araújo de Freitas, disse que "o policial, quando ele entra em um local de alto risco, ele tem que entrar com todas as cautelas. Ele não sabia que a sua jornalista estava lá".

O apresentador Caco Barcelos afirmou que a jornalista se apresentou e o policial fez o vídeo dela e publicou na internet. O comandante, então, respondeu: "Eu vi a foto, mas esses detalhes nós não tínhamos esse conhecimento que você está me trazendo agora."