A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou dois suspeitos do caso de estupro e abandono de uma mulher na cidade de Belo Horizonte. Um homem é acusado de estupro de vulnerável, enquanto o motorista que abandou a jovem, que estava embriagada e desacordada, foi indiciado por abandono de incapaz. O inquérito foi enviado à Justiça na última terça-feira (08).



O caso ocorreu no bairro Santo André, na capital mineira. Segundo as investigações, a jovem de 22 anos foi estuprada no dia 30 de julho, após sair de um show. O suspeito, que foi preso em flagrante, é um homem de 47 anos.

O suspeito, que carregou a jovem no ombro até um campo, está sendo indiciado pelo parágrafo 1º do artigo 217-A do Código Penal. Nele, fica expresso o crime de violência sexual quando a vítima não possui condições de oferecer resistência. O motorista, por sua vez, responde perante o artigo 133.

O momento em que o motorista abandona a jovem e o suspeito a carrega no ombro foi registrado pelas câmeras de segurança. Veja o vídeo:

Segundo o depoimento do motorista, ele voltou ao local após um tempo. A jovem estava desacordada no momento em que ele a deixou. Quando retornou, ele não a encontrou e supôs que ela havia voltado para casa. Ele, que é motorista do aplicativo 99, está suspenso da plataforma enquanto rolam as investigações.



No relato do motorista, ele fala que pediu para que o amigo que estava com a jovem a acompanhasse. Entretanto, ele havia dito que o irmão dela estava a esperando no local, além de que a localização da corrida estava sendo compartilhada. Ele é categórico em dizer que a mulher estava " bêbada, mas acordada".

O motorista teria chegado a interfonar no prédio duas vezes, além de tentar fazer ligações pelo celular, mas sem respostas. Após isso, ele teria decidido retirar a garota do carro com a ajuda de um homem que passava pelo local, e abandoná-la.

A jovem ficou desacordada até às 8 horas da manhã de domingo, quando foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em um campo de futebol. Após um exame médico, ficou atestado que ela havia sido estuprada.

Segundo o irmão da vítima, ele não estava acordado no momento, o que o impossibilitou de ouvir as chamadas do motorista e acompanhar a corrida.