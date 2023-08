Valter Campanato/Agência Brasil - 12/07/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)





O Governo de São Paulo está considerando enviar à Assembléia Legislativa um projeto para perdoar as multas aplicadas por descumprimento do uso de máscara de proteção para prevenir a proliferação do vírus da Covid-19. Se virar realidade, a medida pode gerar perda de receitas, além de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), padrinho político do governador Tarcísio de Freitas, perdoando sua dívida ativa de R$ 1.062.416,65 com o Governo do Estado por desrespeito às normas sanitárias.

"A possibilidade de envio do projeto a respeito da anistia às multas, que tinham caráter educativo e não arrecadatório, durante o estado de emergência em saúde, está sendo avaliada pelo governo do estado", diz o informe do Governo do Estado de São Paulo.

Em junho, a Justiça de SP autorizou o bloqueio de mais de R$ 514,7 mil de Bolsonaro em razão dos débitos entre agosto de 2021 e junho de 2022. O maior valor é de R$ 425,8 mil; o menor, de R$ 774,62. Os bens de Bolsonaro poderão ser penhorados, caso ele não efetue o pagamento.





As justificativas para as aplicações das multas se deram porque, à época, era obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em espaços de acesso aberto ao público e vias públicas, por força do decreto 64.959 de 04/05/2020, a Resolução SS 96 de 29/06/2020 e a Lei Federal 14.019 de 02/07/2020. Além de Bolsonaro, o seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também foi multado por ter participado de eventos sem máscara.

A proposta de perdão às multas pode ser incluída em um pacote maior sobre a transição tributária, que o governador pretende mandar à Alesp num futuro próximo. Atualmente dois projetos sobre o tema já estão tramitando na Alesp. Um deles é do deputado Tenente Coimbra (PL); o outro, dos deputados Alex Madureira (PL) e Lucas Bove (PL).

O próprio governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também foi autuado três vezes por ter retirado a máscara durante eventos em que esteve ao lado do então presidente Jair Bolsonaro, quando era seu ministro. Tarcísio pagou as multas, a família Bolsonaro, não.