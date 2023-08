Reprodução Guilherme Lucas Martins Matias foi morto dentro de um carro com cinco amigos





Na madrugada deste domingo (6), Guilherme Lucas Martins Matias, de 26 anos, foi morto a tiros pela Polícia Militar na saída de um baile funk no Morro do Santo Amaro, Zona Sul do Rio de Janeiro. Além de Guilherme, outros três jovens, todos moradores do Morro da Coroa, foram feridos pelos disparos.

O crime revoltou os moradores da do Morro da Coroa, que protestaram nesta tarde de domingo, interrompendo o tráfego do Túnel Santa Bárbara. A via foi liberada por volta das 16h50.

Guilherme estava em um carro do modelo Renault Clio na companhia de Paulo Rhodney do Nascimento de Jesus, Guilherme Coutinho Martins da Silva e Matheus Coutinho Martins da Silva quando o grupo foi alvo da PM.







Um dos policiais envolvidos na ocorrência que tirou a vida do rapaz afirma que o carro estava em alta velocidade, descendo a rua na contra-mão e não teria obedecido às ordens para parar. O mesmo PM afirmou ainda que um dos rapazes teria exibido uma arma, levando-o a disparar sete vezes na direção do carro, matando Guilherme Lucas que, segundo a família, era frentista.

As câmeras corporais utilizadas pelos policiais já foram recolhidas e os envolvidos na ocorrência prestaram depoimento na 5ªDP. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o comando da Corporação determinou a instauração de um procedimento apuratório interno para averiguar as circunstâncias da ação e a conduta da polícia.