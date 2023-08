Foto: Reprodução/RBS TV O médico foi encontrado morto após uma semana de desaparecimento





Neste sábado (5) o médico Gabriel Paschoal Rossi, - encontrado morto com as mãos e os pés amarrados em uma casa de aluguel em Dourados (MS) - foi enterrado em Santa Cruz do Sul (RS), 150 km distante de Porto Alegre.

O laudo da necropsia apontou a causa da morte como asfixia, possivelmente por estrangulamento. O médico foi enterrado no Cemitério Municipal da cidade, em um velório de poucas horas, com a presença de amigos e familiares que pediam justiça.

A família informou que o médico morava em Dourados há mais de seis anos, era recém-formado e desde fevereiro trabalhava em um hospital de lá. Ele foi encontrado na manhã de quinta-feira (3) após uma semana de desaparecimento.





Nos últimos dias, a mãe dele, que mora em Santa Cruz do Sul, teria estranhado o comportamento do filho, que parou de mandar áudios para ela e lhe pediu dinheiro por mensagens de texto.

Uma mulher que mora ao lado da residência onde Gabriel foi encontrado morto relatou que o carro do médico estava há cerca de uma semana estacionado em frente ao local. Ela só suspeitou de algo errado quando sentiu mau cheiro, viu moscas indo em direção à casa e publicações em redes sociais, divulgando o desaparecimento de Gabriel.

A vizinha disse ainda que trabalha em casa o dia todo, mas que não ouviu gritos, nem viu nenhuma movimentação estranha na residência onde o corpo do jovem foi encontrado.