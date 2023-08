Reprodução / Redes Sociais Homem fazia transmissão ao vivo quando foi baleado e morto na Região Metropolitana de Goiânia

Um homem que se identificava como pai de santo foi baleado e morto enquanto fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais nessa terça-feira (1º), em Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia (GO).

Itamar Zelador Silva, de 29 anos, aparece no vídeo falando e, em certo momento, é possível escutar o barulho dos tiros e o homem cai no chão. Depois, a tela fica preta, mas gritos de uma mulher são registrados ao fundo da gravação.

O suspeito fugiu após disparar contra a vítima e se escondeu em uma região de mata.

Ao iG , o Comando de Policiamento Especializado (CPE) afirmou que, com o apoio do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER) e da Polícia Militar de Goiânia, foi em busca do criminoso.

Quando ele foi identificado, efetuou disparos contra os policiais, que revidaram a ação. O suspeito foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal da Cidade de Caturaí com vida.

Depois de identificado, foi constatado que o acusado usava nome falso, tinha várias passagens criminais e era foragido da Justiça. Conforme o CPE, o indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas, passagens criminais por homicídio, sequestro, roubo, porte ilegal de arma de fogo e furto.

Testemunhas relataram ao CPE que a motivação do crime teria sido um vídeo supostamente enviado pelo pai de santo fazendo ameaças ao autor dos disparos.





No momento da detenção, os policiais ainda apreenderam um revólver calibre .38, três munições deflagradas, três falhadas (picotadas) e as roupas usadas pelo criminoso.