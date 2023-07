Google Maps Conjunto Habitacional Beira-Mar

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) deliberou, nessa quinta-feira (13), a demolição do bloco D7 do Conjunto Residencial Beira-Mar, que desabou parcialmente na manhã de sexta-feira (7) em Paulista, cidade na Grande Recife. A queda vitimou 14 pessoas e deixou sete feridas.

O processo, assinado pelo juiz Júlio Olney Tenório de Godoy, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulista, deferiu que SulAmérica Seguradora – responsável pelo Beira-Mar desde 2010 – efetue a demolição do edifício, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil. O juiz acatou o pedido da Prefeitura de Paulista, que havia entrado na justiça contra a empresa.

Companhias de energia, água, Polícia Militar e Bombeiros devem dar apoio no cumprimento da determinação. A Prefeitura de Paulista ficará responsável pelo fornecimento do transporte dos pertences dos ex-moradores do Conjunto, que estão em abrigos municipais.

A SulAmérica informou que ainda não havia recebido nenhuma notificação a respeito da demolição. Na quarta-feira (12), a empresa havia afirmado que a responsabilidade pelo edifício seria da Caixa Econômica Federal. As informações são da Folha de Pernambuco.

O desabamento

Na sexta-feira (7), parte de um prédio no Conjunto Residencial Beira-Mar desabou no Janga, bairro da cidade Paulista, na Grande Recife, em Pernambuco. Sete pessoas ficaram feridas e 14 morreram. Na segunda-feira (10), a Defesa Civil de Paulista realizou uma vistoria nos edifícios do conjunto. Segundo a SulAmérica, empresa responsável pelo edifício, uma vistoria havia sido feita no dia anterior à queda. Os prédios dos demais blocos foram evacuados.

A secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos de Paulista concedeu um caminhão para ajudar os moradores na mudança, evacuando os apartamentos dos prédios que foram interditados. Segundo a Prefeitura, em contato com o Jornal do Commercio, o prédio já estava condenado e havia sido interditado pela Defesa Civil do município.