MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL João de Deus

João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus , foi condenado a mais 99 anos, oito meses e 15 dias de prisão nesta segunda-feira (10). A pena acontece em decorrência de crimes sexuais . Ainda, foram impostas três sentenças pelo juiz Marcos Boechat Lopes Filho, da comarca de Abadiânia.

O curandeiro envolvido em crimes de estupro de vulnerável e de violação sexual mediante fraude entre os anos de 2010 e 2018, contra oito vítimas. João de Deus também foi condenado a pagar R$ 100 mil em indenização por danos morais às vítimas.

As novas sentenças determinam que o condenado as cumpra em regime fechado. Atualmente, o curandeiro está em prisão domiciliar.



Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), as condenações do empresário já somam 370 anos, nove meses e 15 dias de prisão.

João de Deus está preso desde dezembro de 2018, quando mulheres começaram a denunciar que foram abusadas sexualmente por ele durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO). Em março de 2020, ele passou para o regime de prisão domiciliar. Em agosto de 2021, voltou para o presídio, mas retornou ao regime domiciliar, em Anápolis (GO), já no mês seguinte. Ele segue lá até hoje.

Desde que o escândalo veio à tona, o Ministério Público (MP) recebeu 506 relatos de crimes sexuais envolvendo João de Deus. As vítimas são de seis países e vários estados brasileiros. A própria filha do médium, Dalva Teixeira, afirma ter sido molestada por ele quando era criança.