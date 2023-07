redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Governo de Pernambuco decreta situação de emergência na mata Sul após fortes chuvas

O Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 12 municípios, todos situados na Mata Sul, após a população ter sido afetada com o volume de chuvas nos últimos dias.



O decreto foi publicado neste sábado, 8, em edição extra do Diário Oficial e é válido por um período de 60 dias, na tentativa de reforçar as ações nos municípios. Um centro de apoio para ofertar serviços sociais às pessoas impactadas com as chuvas será instalado no município de Catende.



A governadora do Estado, Raquel Lyra (PSDB), afirmou que o governo está atento e atuando de forma integrada para garantir todo o apoio aos municípios atingidos pelas chuvas. "As equipes estão agindo desde as primeiras horas, coordenadas pelas secretarias e órgãos, e agora com o decreto e o centro de apoio vai dar continuidade aos esforços necessários para reduzir as adversidades", afirmou Lyra em nota emitida pela Defesa Civil.



A situação de emergência está estabelecida nos seguintes municípios: São Benedito do Sul, Belém de Maria, Água Preta, Catende, Quipapá, Xexéu, Barreiros, Joaquim Nabuco, Cortês, Jaqueira, Rio Formoso e Maraial.



Segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, foram registradas 2862 pessoas, de 756 famílias, atingidas pelas chuvas intensas. Além disso, Treze pontos de deslizamentos foram identificados nas cidades, sendo quatro em Catende, sete em Joaquim Nabuco, um em Cortês, e um em Rio Formoso.