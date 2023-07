redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) As operações estão sendo comandadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC), da Delegacia de Polícia Federal em Niterói.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã duas operações para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes.

As operações estão sendo executadas nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. No Rio, os agentes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão no bairro Marechal Hermes. No local, encontraram conteúdos de pedofilia na posse de um homem de 46 anos, que foi preso em flagrante.

A pena para esse crime é de quatro anos de prisão.

No segundo caso, em Niterói, o Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Delegacia da Polícia Federal em Niterói identificou um usuário que vendia e compartilhava conteúdo de abuso infantil.

O homem também foi preso em flagrante durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Nos dois casos, o que fez com que a PF chegasse até os suspeitos foram atividades na internet. Essas duas operações pertencem a um conjunto de ações desenvolvidas pelo GRCC de Niterói.