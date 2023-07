Reprodução/Flickr Vista do Porto e da cidade de Santos





De Jessica Anjos



Nesta quinta-feira (6), a partir das 13h30 da tarde, acontecerá a 2ª edição do Summit Porto-Indústria em Santos. O evento é promovido pelo Grupo Tribuna e terá a presença de empresários dos setores que são o foco do debate, industrial e portuário, e também contará com autoridades municipais e estaduais como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Com 130 anos de história, o Grupo Tribuna tem grande afinidade com o porto de Santos, pois há 20 anos realiza seminários para fomentar debates em prol do crescimento da cidade e, como consequência, a melhoria da qualidade de vida da população.

O evento Summit Porto-Indústria teve sua 1ª edição no ano passado, em 2022, e foi criado para ter seu foco não apenas no porto, mas sim, em como a chegada das indústrias na região pode beneficiar a cidade e as empresas.

"A partir do momento que a gente identificou a importância dessa agenda, que nós apoiamos, começamos a buscar viabilizar o debate entre as indústrias, o porto e as autoridades do estado para pensar sobre o potencial da logístico da região e como isso beneficiaria a todos", explica Demetrio Amono, diretor comercial do Grupo Tribuna.

Amono contou, em entrevista ao IG, que todos os anos o Grupo Tribuna realiza uma viagem internacional com parceiros para ver tecnologias e tendências das maiores cidades do mundo e trazer para o Brasil. "Já fomos para os Estados Unidos em Los Angeles, Nova Iorque, Houston, Miami, também visitamos a Europa na Bélgica, Holanda... Uma coisa em comum é você ver a indústria no entorno do porto. Mas nunca trabalhamos essa vocação em Santos", aponta Amono.

Os benefícios de trazer a Indústria para o porto vão além da facilidade em logística, também abrange a questão social. Amono defende que a ação de atrair as indústrias para Santos irá gerar empregos para a população, fazendo a economia girar.

Na primeira edição do evento, o Grupo acredita que ficou muito claro que este debate faz sentido. Além disso, será possível tornar a conversa em ação se houver vontade política e alinhamento entre os governos, por isso a presença de autoridades municipais e estaduais é tão importante na discussão.

"Esperamos que a partir do debate o governo federal avance na questão da ZPEs (Zonas de Processamento de Exportação) e também ofereça um plano de ação para estimular o investimento de indústrias em Santos e que os municípios façam a sua parte", finaliza Amono. O diretor acredita que se as autoridades, a indústria e o porto unirem forças nesse sentido, "ano que vem [na próxima edição do Summit Porto-Indústria] vamos poder comemorar uma boa notícia com a primeira indústria chegando na Baixada Santista".