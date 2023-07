Divulgação/MEC Cronograma de inscrição para o Fies 2023.2

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre começaram nesta terça (4) e vão até sexta-feira (7). Para participar, os candidatos devem ter realizado a prova em ao menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos 2010 e 2022.

O candidato deve acessar o portal do Fies para fazer as inscrições. O programa de financiamento estudantil é direcionado aos estudantes que desejam ingressar no curso superior.

Entre os requisitos para se candidatar está: possuir renda familiar mensal bruta per capita de no máximo três salários-mínimos, obter pontuação média igual ou superior a 450 e nota superior a zero na redação do Enem e não ter participado como na modalidade treineiro.

A lista de candidatos pré-selecionados será disponibilizada do dia 11 de julho, e a complementação da inscrição será entre os dias 12 e 14 de julho.