Reprodução/redes sociais Rafael Pereira Azevedo tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais.

Um adolescente morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente durante uma manobra de moto popularmente conhecida como "grau", que consiste em andar com o veículo empinado.

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (2), na Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista.

Um homem, um adolescente e uma criança estavam fazendo o ‘grau’ quando a moto derrapou e derrubou os três.

Uma das vítimas é Rafael Pereira Azevedo, que pilotava a moto no momento do acidente. Rafael é influenciador e tem um perfil no Instagram e publica conteúdos com vídeos de motos e manobras para mais de 60 mil seguidores. O jovem está internado no Hospital Santa Marcelina.

Uma criança de 7 anos também saiu ferida. Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Cidade Tiradentes, onde está internada.

O adolescente Wallace, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele foi socorrido por um helicóptero Águia e levado até o Hospital das Clínicas. Ele com uma fratura grave na perna esquerda e laceração no rosto.

O acidente foi registrado no 49º DP (Distrito Policial de São Mateus) como morte suspeita.