Reprodução/redes sociais Pedófilo é preso em flagrante por sequestro e estupro de vulnerável

Um homem e uma mulher foram preso nesta quinta-feira (29) em Brasília (DF) sob acusações de sequestro e estupro de uma adolescende de 12 anos. Um vídeo captado pela câmera de segurança do prédio onde mora um dos acusados, Daniel Moraes Bittar, mostra o momento em que ele chega em casa e retira uma mala do carro. Na bagagem está a vítima, de 12 anos.

Polícia do DF prende pedófilo de 42 anos que sequestrou menina de 12 anos em frente a escola, no Jardim Ingá-GO. Imagens de câmeras de segurança mostram Daniel Bittar carregando a criança em uma mala e levando para o apartamento dele, onde ela foi algemada, agredida e estuprada. pic.twitter.com/Ya2RtTb6wf — Renato Souza (@reporterenato) June 29, 2023

O sequestro, ocorrido na tarde de quinta-feira (28), teria contado com a participação de Geisy Souza, 22, que também foi presa. A mulher tem perfis nas redes sociais onde se apresenta como blogueira, cristã e digital influencer. Há poucas semanas, ela abriu, também, uma conta em uma plataforma de venda de conteúdos adultos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria sido sequestrada na saída do colégio em Jardim Ingá, no entorno do Distrito Federal. A corporação afirmou, ainda, que foram encontrados diversos materiais pornográficos na residência de Daniel Moraes Bittar. A adolescente foi resgatada seminua, algemada e com machucados no corpo.

Daniel disse à polícia que "não havia feito nada" com a adolescente e que "estava apenas conversando" com ela".



Além de câmeras e itens de cunho sexual, os agentes encontraram na residência uma estufa para produção de maconha e um galão com clorofórmio.

O iG tentou contato com a defesa de Daniel, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.