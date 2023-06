Reprodução Ex-PM do Maranhão é preso após matar secretário de Arraial do Cabo

Ex-policial militar Alfredo dos Santos Júnior, também conhecido como Velho, foi preso na madrugada deste domingo (25) na Região dos Lagos, após matar Diego Veríssimo, secretário municipal de Postura de Arraial do Cabo, durante uma discussão em Iguaba Grande.

Um vídeo capturado por uma câmera de segurança registrou o momento em que Velho e Veríssimo se envolveram em um desentendimento, resultando em Velho sacando uma arma e atirando contra o secretário, que revidou, gerando uma troca de tiros no local. A motivação exata do conflito ainda não foi divulgada.

Ex-PM Alfredo dos Santos Júnior, vulgo Velho, foragido da Justiça do Maranhão, é preso após matar secretário de Postura de Arraial do Cabo, Diego Veríssimo, durante uma discussão que gerou troca de tiros na Região dos Lagos.



Após os disparos, Velho fugiu, enquanto Veríssimo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Velho foi levado ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, em Cabo Frio, e posteriormente transferido para o Hospital Central de Emergências (HCE) no mesmo município, onde recebeu tratamento médico e está sob custódia na Unidade de Pacientes Graves (UPG). Seu estado de saúde é estável.

A Prefeitura de Arraial do Cabo emitiu uma nota expressando profundo pesar e tristeza pelo falecimento de Diego Veríssimo, decretando luto de três dias na cidade e oferecendo condolências e solidariedade aos amigos e familiares. A Guarda Municipal de Arraial do Cabo também manifestou suas condolências e lamentou a perda do secretário.

A Prefeitura de Iguaba Grande também decretou luto de três dias no município e suspendeu as aulas na Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães, da qual Elza Maria Porto de Campos Veríssimo, mãe de Diego Veríssimo, é diretora.

No caso de Velho, ele é acusado de estar envolvido no assassinato do empresário goiano Bruno Vinícius Nazon de Moraes , ocorrido em fevereiro de 2021, em São Luís, Maranhão. O crime estaria relacionado a disputas pelo jogo do bicho e apostas esportivas na região, com a suposta participação de contraventores do Rio de Janeiro.

Alfredo Júnior possui quatro mandados de prisão por homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo três pela Justiça do Maranhão e um pelo Rio de Janeiro. Já José Gomes da Rocha Neto, conhecido como Kiko e também envolvido no assassinato do empresário, possui um mandado de prisão emitido pela Justiça do Maranhão e continua foragido.

Com informações do jornal O DIA*

