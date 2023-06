Redes Sociais Danilo Campetti Danilo Campetti ex -assessor de Tarcisio

O policial federal Danilo César Campetti (Republicanos), que anteriormente atuava como assessor de gabinete do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, foi transferido pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao quadro da PF em São José dos Campos, interior do estado.

Campetti participou da condução coercitiva do então ex-presidente Lula durante a operação lava jato, da prisão e de sua escolta na ida ao velório do neto em 2019, quanto estava preso. Ele também integrava a equipe de segurança de Bolsonaro quando o ex- presidente levou uma facada durante a campanha.

Danilo trabalhou no Ministerio da Agricultura Pecuária e Abastecimento nos anos de 2020 até 2021 e logo depois atuou como assessor especial de Tarcisio no Ministério da Infraestrutura.

Antes do final do mandato do então presidente Jair Bolsonoro em 2022, ele foi cedido à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O policial vai se apresentar na PF nesta segunda feira (05/06) na delegacia de São José dos Campos.

