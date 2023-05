Portal da Copa / Wikimedia Commons - 02.12.2018 Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, precisou ser fechado na manhã de hoje (7) após a queda de dois balões. Ele ficou fechado por nove minutos, entre 7h53 e 8h02.

Segundo a assessoria de Viracopos, sete balões sobrevoaram o local na manhã deste domingo e dois deles acabaram caindo em uma área do aeroporto, o que obrigou a interdição. Bombeiros precisaram ser acionados para recolher, com segurança, esses equipamentos.

A assessoria informou que, apesar da necessidade de fechamento do aeroporto e dos riscos que isso gerou para a aviação civil, não houve prejuízos para as operações de pousos e decolagens em Campinas .

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra Viracopos , ressalta que a soltura de balões causa sérios riscos, podendo provocar até a derrubada de uma aeronave . Além disso, informou a concessionária, a soltura de balões é considerada crime no país, com risco de prisão em flagrante.

