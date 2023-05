Reprodução/Propriá Acontece OFC - 05.05.2023 Padre expulsa padrinho de igreja durante batismo

Um padre expulsou o padrinho de uma criança da igreja aos gritos após o homem esquecer o nome da afilhada durante a cerimônia de batismo na P aróquia São Domingo , no Povoado Santa Cruz em Propriá , em Sergipe , nesta quinta-feira (5).

Em um vídeo registrado por pessoas que acompanhavam o batismo, o sacerdote aparece exaltado e pedindo para o homem sair da igreja e "repeitar" a cerimônia, além de afirmar que ele não serviria para ser padrinho e, muito menos, pai.



"Olha, rapaz, respeita", diz o padre, que, logo depois, fala: "Não serve para ser padrinho, não, e nem pai. Falta de respeito, o padrinho não saber o nome do afilhado", conclui.



Padre expulsa padrinho da igreja durante cerimônia de batismo em Sergipe pic.twitter.com/eNxg1fqaSY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 5, 2023

Gleidson Alves dos Santos, padrinho da criança, afirmou que no momento do batismo, ele esqueceu o nome da afilhada e isso teria irritado o padre que o chamou de 'padrinho de cachaça'.

"No momento em que ele perguntou o nome da menina, que é sobrinha da minha esposa, eu perguntei a ela. Aí ele disse que não ia mais batizar e perguntou se eu era 'padrinho de cachaça', só que eu não estava bêbado", contou.

O homem, ainda, diz ter se assustado com a atitude do padre.

O iG entrou em contato com a assessoria da Diocese de Propriá, no entanto, não obteve retorno até a finalização desta reportagem.

