Agência Brasil Alexandre de Moraes, do STF (Arquivo)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes retirou o sigilo da decisão que autorizou as buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta tarde de quarta-feira (3)

Moraes afirmou que é "plausível" a linha de investigação da Polícia Federal que acusa Bolsonaro de ter inserido dados falsos no seu cartão de vacinação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.