A Embrapii e o BNDES realizam, no dia 26 de abril, um evento online para apresentar à iniciativa privada informações sobre como acessar R$ 41,3 milhões do programa Inova+ para projetos de transformação digital em indústrias.

Companhias de grande, médio e pequeno portes, startups e representantes de centros de pesquisa podem participar. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/EmbrapiiDigital.

“Essa é uma oportunidade das empresas acessarem os recursos e tirarem os projetos de inovação do papel. Com o apoio do BNDES e da Embrapii, os gargalos tecnológicos rapidamente se transformam em projetos e são executados em parceria com as Unidades Embrapii", destaca a gerente de Novos Programas e Parcerias da Embrapii, Marcela Mazzoni.

Por meio do Inova+, as empresas podem receber até 50% do valor dos projetos em recursos não reembolsáveis. Empresas de grande porte, com Receita Operacional Bruta (ROB) superior a R$ 90 milhões, recebem até 1/3 do valor dos projetos. Já startups e MPEs, ou projetos cooperativos que envolvam ao menos uma empresa com ROB inferior a R$ 90 milhões, podem ser beneficiadas com até 50% do valor do contrato. Há ainda condições diferenciadas para empresas da região Norte e para projetos desenvolvidos com ICTs das Forças Armadas, que também podem receber até 50% dos recursos.

Atualmente, há 21 centros de pesquisa credenciados como unidades Embrapii para apoiar empresas de todo Brasil no desenvolvimento de projetos na área de transformação digital. Os contratos podem estar focados em duas frentes diferentes: “Soluções digitais para Agro, Saúde, Cidades e Indústria” e em “Sistemas e componentes para conectividade”.

Na prática, os recursos poderão fomentar pesquisas de novas tecnologias em áreas como rastreabilidade animal e uso eficiente dos recursos naturais e de maquinário no campo; tratamentos médicos e eficiência hospitalar; cidades inteligentes com novas soluções em iluminação, segurança, transportes; além de comunicações (5G/OpenRAN) e empresas que queiram avançar para indústria 4.0.

O evento terá início às 15 horas e contará com a participação de representantes da Embrapii, BNDES e unidades que já contrataram projetos no foco da transformação digital. Além disso, empresários que já contrataram por meio do Inova+ vão dar depoimentos sobre a experiencia com o programa.

Programação

15:00 - 15:05 | Apresentação dos participantes

15:05 - 15:15 | Apresentação da parceria BNDES

15:15 - 15:25 | Apresentação da parceria EMBRAPII

15:25 - 16:35 | Roda de conversa empresas e Unidades EMBRAPII

16:35 - 16:50 | Perguntas do público17:00 | Encerramento