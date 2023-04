Agência Brasil Polícia Federal prendeu um dos 10 criminosos mais procurados do RN





A Polícia Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (19), Klevinho, um dos 10 criminosos mais procurados do Rio Grande do Norte e uma das lideranças dos ataques violentos no estado que aconteceram em março deste ano.

A operação que culminou na detenção de Klever Lucas Paz de Oliveira contou com o auxílio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad). O criminoso estava na cidade de Pedro Juan Caballero, no bairro de Virgen de Caacupé, no Paraguai, que faz fronteira com o território brasileiro.

Klevinho faz parte do Sindicato do Crime, maior facção criminosa potiguar, e é membro do que é conhecido como "Novo Cangaço", grupo que realiza ataques de extrema violência com armas de grosso calibre a bancos e carros-fortes.





De acordo com a PF, ele "foi citado na Operação Senhor das Armas, que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em comércio ilegal de armas de fogo de grosso calibre".

A Polícia Federal informou ainda que Klever atua no tráfico de drogas na região Nordeste, e que o criminoso esteve, nos últimos meses, em estados como Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Acre e Pará, Além do Rio Grande do Norte.

Também há registro de que ele esteve, além do Paraguai, no Peru, e que o seu objetivo era liderar o tráfico de entorpecentes nas fronteiras.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.