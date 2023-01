Reprodução/Youtube Lula

Membros do governo Luiz Inácio Lula da Silva avisaram ao governo dos Estados Unidos que o Brasil irá suspender a isenção da tarifa de 18% aplicada sobre o etanol.

A tarifa foi zerada pela administração Jair Bolsonaro, em março do ano passado, para celebração dos grandes produtores norte-americanos. A justificativa era que a medida ajudaria a reduzir os impactos da inflação.

A suspensão da tarifa foi prorrogada até março de 2023, ainda em dezembro do ano passado, antes de Lula assumir. Porém, o novo governo já sinalizou em reuniões com membros do governo americano que isenção será encerrada antes disso.

Na época, a decisão de Bolsonaro foi muito criticada pelos produtores brasileiros e empresários do setor, que mostraram insatisfação, sob argumento de que o país é autossuficiente.

Agora, a retomada da tarifa também é vista em Brasília como um aceno de Lula ao segmento sucroalcooleiro do agronegócio, que nos últimos anos aproximou-se de Bolsonaro.