Reprodução/Defesa Civil Chuva em SC deixa mortos, desabrigados e rodovias bloqueadas

As chuvas que atingem Santa Catarina há três dias já provocaram duas mortes, bloqueios em rodovias e alagamentos em diversas cidades. As regiões mais impactadas são a Grande Florianópolis e o Litoral Norte.

Cidades como Camboriú, Itajaí e Palhoça montaram abrigos para atender a população. A Defesa Civil estadual ainda não fez um levantamento com o número de desalojados e desabrigadoS.

Em Camboriú, duas irmãs, de 15 e 17 anos morreram soterradas na manhã desta terça-feira (20), por causa de um deslizamento.

Uma terceira vítima, uma criança de 9 anos que também estava na residência, foi levada ao hospital. Ainda não há mais informações.

Alagamentos e rodovias interditadas

O prefeito Florianópolis, Topázio Neto, informou que as chuvas deixaram a rodovia SC-405 alagada e bloqueada.

"É muito importante que a gente evite o deslocamento na cidade", disse ele hoje pela manhã.

Segundo a Defesa Civil, a capital catarinense registrou 238.6 mm de chuva em 24 horas. Um caminhão de drenagem foi utilizado para retirar a água de algumas vias da cidade.

A Parada de Natal, que estava prevista para ocorrer hoje na Praça XV, foi adiada para sexta-feira (23) às 19h devido a persistências das chuvas, que devem continuar até amanhã.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.