Mycchel Legnaghi/ @saojoaquimonline.com.br - 02.11.2022 Serra Catarinense registra temperaturas abaixo de 5ºC

O município de São Joaquim, em Santa Catarina, amanheceu com uma paisagem típica de inverno rigoroso a poucos dias do início do verão. A região chegou a marcar temperatura de 2,4ºC nos termômetros nas primeiras horas desta quarta-feira.

O frio foi tanto que o Vale do Caminhos da Neve, localizado a cerca 3km do centro da cidade, acordou esbranquiçado e coberto por uma camada de gelo. A estação local registrou 3,1ºC.



O orvalho chegou a congelar parte das plantas rasteiras na área central de São Joaquim. Essa foi a 142º vez que o fenômeno se repetiu em 2022.

Com isso, este foi o ano que mais obteve geadas desde que se observa a formação de camadas de gelo no local, superando as 135 que aconteceram em 2016.



Confira as mínimas para esta quarta-feira:



2.4°C São Joaquim / PWS

3.1°C Caminhos da Neve-SJ / INMET

3.9°C Bom Jardim da Serra / PWS

4.1°C Painel / PWS

4.4°C Urupema / Epagri

4.6°C Urubici / Epagri

