Reprodução/Youtube Lula

O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não fazer agendas eleitorais nos três estados do Centro-Oeste e no Distrito Federal, locais vistos como redutos bolsonaristas. A informação é do colunista Guilherme Amado.

A estratégia do petista é visitar regiões onde existe perspectiva de crescimento das intenções de voto. Sendo assim, de acordo com o PT, o deslocamento para a região em questão inviabilizaria as prioridades da campanha.

Nessa semana, por exemplo, Lula teve agendas no Rio de Janeiro e na Região Nordeste. Minas Gerais, um dos principais colégios eleitorais, também será visitado em breve.

Vale lembrar que a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14) e encomendada pela Globo e pela "Folha de S.Paulo", aponta que o ex-presidente tem 49% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 44%.

De acordo com o instituto, o cenário de segundo turno continua estável. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 53% dos votos válidos, e Bolsonaro, 47%.



A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.