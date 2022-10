Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Lula e Bolsoanro

O presidente Jair Bolsonaro segue liderando a arrecadação de doações para campanha, faltando apenas duas semanas para o segundo turno das eleições presidenciais.

De acordo com o levantamento referente apenas ao segundo turno, o atual dono do maior posto do país arrecadou 85 vezes mais que o seu concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Até agora, Bolsonaro conseguiu R$ 24 milhões contra apenas R$ 285 mil de Lula, que informou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter uma receita total de R$ 126 milhões no acumulado dos dois turnos, sendo a quase totalidade vinda do fundo eleitoral. Seu principal doador privado, com R$ 600 mil, é o empresário Altair Vilar, de Ipatinga (MG), fundador do Grupo Cartão de Todos.

Já Bolsonaro declarou até agora receita total (dois turnos) de R$ 67 milhões, sendo R$ 16,5 milhões de origem pública. A maior doação individual recebida até agora é do advogado de Minas Gerais Fabiano Campos Zettel, com R$ 3 milhões repassados.

Além da disputa para Presidência, outros 12 Estados escolherão seus governadores em uma nova disputa eleitoral. A data do segundo turno é dia 30 de outubro, de acordo com o calendário eleitoral.