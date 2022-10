Twitter Bandeira

O presidente Jair Bolsonaro estendeu uma grande bandeira do Brasil no Palácio do Planalto e desafiou alguém a mandar retirá-la. A primeira ideia, que foi antecipada pelo próprio mandatário em transmissão ao vivo em redes sociais com um grupo de apoiadoras de Minas Gerais, era colocar o símbolo no Palácio da Alvorada.

Sem citar nomes, o candidato a reeleição também disse que "ninguém vai ter a coragem" de pedir para tirar.

A decisão de Bolsonaro e o seu desafio se deu após o Tribunal Regional Eleitoral do Pará negar um pedido da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PC do B e PV, para retirar a bandeira do prédio que abriga a chamada Igreja Mãe em Belém, que é a mais antiga Assembleia de Deus do país.

"O PT entrou na justiça para que uma igreja lá de Belém do Pará, que tem uma bandeira enorme do Brasil na entrada, fosse retirada, porque diz que aquilo é propaganda eleitoral para o Jair Bolsonaro. Dessa vez, a juíza agiu corretamente. É um símbolo nacional, é um orgulho vermos uma bandeira do Brasil por aí, em local de destaque e logicamente temos que tratar de forma respeitosa. Mas o PT quis retirar a bandeira de lá", afirmou o presidente na transmissão.

Ele ainda continuou: "Hoje pedi para aquele bandeirão que existe lá em Brasília, pegar uma usada, enorme, mandei botar lá no Alvorada, que é a minha casa. Acho que ninguém vai ter a coragem de falar 'retira daí se não vou te dar uma multa de não sei quanto por dia'. É a nossa bandeira do Brasil. A questão da censura vai devagar. Certas coisas você não perde de uma hora para outra. Você perde com o tempo", completou.

Em um vídeo nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), exaltou a colocação da bandeira. "A nossa bandeira jamais será vermelha", escreveu o filho do presidente.