Reprodução Rodrigo Cataratas

O garimpeiro Rodrigo Martins de Mello, mais conhecido como Rodrigo Cataratas, declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 4,5 milhões em dinheiro vivo.

Ele, que é suspeito de exploração ilegal de ouro na Terra Indígena Yanomami, tenta uma vaga na Câmara dos Deputados por Roraima.

O garimpeiro é candidato pelo Partido Liberal, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, que também defende a flexibilização das leis de proteção e restrição à extração de ouro nas terras indígenas.

Em sua declaração à Justiça Eleitoral, Cataratas apontou ter um total de R$ 33,5 milhões em bens. Chama a atenção o seu expressivo aumento patrimonial nos últimos 10 anos. Ao concorrer como vereador em 2012, ele afirmou ter R$ 1,3 milhão em patrimônio, sendo R$ 1,1 milhão em capital investido e o restante em três veículos terrestres.

Em declaração à Folha de São Paulo, porém, ele alegou que o dinheiro vivo que possui é apenas parte do seu patrimônio e que enriqueceu "a custo de muito suor e trabalho em todas as suas atividades empresariais, potencializadas com o início da atividade minerária."

Entretanto, as empresas de Cataratas já receberam R$ 124 milhões de dinheiro público, a maior parte (R$ 75 milhões) durante o governo de Jair Bolsonaro. Além disso, a sede das empresas de Cataratas, em Boa Vista, já foi alvo de ação de apreensão de helicópteros, em agosto de 2021.

Segundo a Polícia Federal, as aeronaves seriam utilizadas para transportar pessoas, combustível e equipamentos às áreas de garimpo na terra Yanomami, como forma de concretizar a extração ilegal de minérios.