Bruno Kropp está internado em UPA localizada no Complexo de Gericinó, em Bangu

Transferido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Hamilton Agostinho Vieira de Castro, localizada dentro do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, o modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, apresenta quadro clínico estável. Nas últimas 24 horas, o rapaz — preso preventivamente por atropelar e matar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães , de 16 anos — recebeu antibióticos e tratou das lesões da pele provocadas pelo acidente. Ele deve receber alta em até uma semana, sendo transferido para outra unidade prisional.

Bruno Krupp recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto do Hospital Marcos Morais, no Méier, na Zona Norte do Rio, pelo médico Bruno Nogueira Teixeira, na tarde do último sábado (6). O profissional está sendo investigado, em inquérito instaurado pelo delegado Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes, adjunto da 16ª DP (Barra da Tijuca), pelos crimes de falsidade ideológica e fraude processual .

Bruno Teixeira foi contratado como assistente pela família do rapaz e, embora a equipe da unidade de saúde já tivesse emitido parecer liberando o rapaz para ser levado ao sistema prisional por apresentar quadro estável, alegou problemas nos rins do jovem e a eventual necessidade de sessões de hemodiálise, realizando, com esses argumentos, sua transferência.

Também por solicitação de Bruno Nogueira Teixeira, Bruno Krupp foi levado para realização de exames de ressonância magnética a outro hospital da rede, na Barra da Tijuca, Zona Norte da cidade. Uma guarnição de policiais militares do 3º BPM (Méier), que o acompanha desde a última terça-feira (2), quando ele recebeu voz de prisão pelos agentes da 16ª DP, escoltou a ambulância que o transportava nesse trajeto.

No sábado, ao ser informado por outro médico sobre os resultados dos exames laboratoriais do modelo e as informações pertinentes às últimas 24 horas de seu quadro clínico, Bruno, em vista da melhora progressiva e da função renal preservada, solicitou a alta do paciente da UTI para o quarto e a mudança da prescrição, reduzindo, suspendendo e alterando medicamentos.

O crime de fraude processual está previsto no artigo 347 do Código Penal e consiste no ato de modificar intencionalmente dados de processo, com intuito de levar juiz ou perito a erro. A pena prevista é de três meses a dois anos de detenção, além de multa. Já a falsidade ideológica, tipificada no artigo 299 do mesmo dispositivo legal, prevê cinco anos de reclusão mais multa a quem mentir em documento público ou particular.

Procurado pelo GLOBO, o médico não retornou os contatos. Já o advogado Willian Pena, que representa a família, informou ainda que não foi comunicado sobre o novo inquérito instaurado.

Bruno Krupp deu entrada no Marcos Moraes no último domingo (31), após ter alta do Hospital Lourenço Jorge, também na Barra, para onde foi levado em ambulância do Corpo de Bombeiros com João Gabriel após o acidente. Na ocasião, o modelo dirigia uma moto, na altura do Posto 3 da orla, quando atingiu o estudante, que teve a perna decepada. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas após dar entrada na unidade. Segundo testemunhas, ele estaria em alta velocidade — uma delas chega a dizer a pelo menos 150 quilômetros por hora.

Segundo o prontuário médico, ao ser avaliado no Marcos de Moraes, Bruno apresentava quadro estável, movimentando os quatro membros, respirando em ar ambiente, lúcido e orientado, apresentando múltiplas escoriações pelo corpo. Suas tomografias computadorizadas de crânio, coluna cervical e joelho foram avaliadas pelos serviços de neurocirurgia e ortopedia do hospital, que descartaram qualquer sinal de fraturas, inclusive liberando o paciente do uso de colar cervical.

O modelo então seguiu sob os cuidados das equipes de Clínica Médica e Cirurgia Plástica para controle da dor, início dos antibióticos para evitar infecções na pele e agendamento do procedimento cirúrgico para remoção de tecidos das escoriações cutâneas, realizado ontem, sem qualquer intercorrência.

Até ser encaminhado para a UTI, a pedido do médico da família, de acordo com o hospital, Bruno encontrava-se no quarto, estável, em uso de medicações para dor, antibióticos e realização de curativos, aos cuidados do serviço de Clínica Médica, uma vez que já teve liberação pela Neurocirurgia, Ortopedia e Cirurgia Plástica. Segundo os profissionais, o modelo apresenta, então, condições de transferência para qualquer outra unidade de saúde, inclusive hospital penitenciário.

Além de responder pelo homicídio de João Gabriel, na 16ª DP (Barra da Tijuca), Bruno figura como autor em dois registros de ocorrência feitos na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Após a notícia que ele foi acusado pelo crime por uma jovem de 21 anos, pelo menos 40 mulheres relataram em redes sociais terem sido vítimas de violência sexual pelo modelo.

No mandado de prisão preventiva decretada juíza Maria Isabel Pena Pieranti, do plantão judicial do Tribunal de Justiça do Rio, a magistrada afirma que o rapaz "não é um novato nas sendas do crime" e que sua liberdade "comprometeria a ordem pública, sendo a sua constrição imprescindível para evitar o cometimento de crimes de idêntica natureza, podendo-se dizer que a medida visa também resguardar a sociedade de condutas que ele possa vir a praticar". O despacho ainda menciona que ele já foi parado por agentes da Lei Seca três dias antes do acidente, mas a blitz acabou por não ter o efeito didático.



No pedido de prisão, o delegado Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes afirma que o Relatório de Vida Pregressa do modelo demonstra outras passagens policiais por estupro e estelionato, "razão pela qual se faz necessária sua segregação cautelar, por meio de expedição de mandado de prisão preventiva, visando garantir a ordem". Além disso, ele cita que, ao ser parado pela Lei Seca, Bruno estava sem habilitação, com a mesma moto sem placa e, mais, recusando-se a fazer teste do bafômetro.

"(…) tenho que a liberdade do Indiciado compromete sobremaneira a ordem pública, sendo a sua constrição imprescindível para evitar o cometimento de crimes de idêntica natureza, podendo-se dizer que a medida ora decretada visa, também, resguardar a sociedade de condutas outras análogas que o Representado possa vir a praticar. A situação por ele vivida três dias antes, ao ser parado em uma blitz, não foi suficiente para alertar-lhe dos riscos de direção perigosa e em contrariedade ao que dispõe a lei e o bom-senso. Em outras palavras: não foi o bastante que tivesse sido parado pelos agentes da Lei Seca. Ser pego na situação já descrita não teve qualquer efeito didático. Ao contrário, adotou conduta mais ainda letal, acabando por tirar a vida de um jovem que estava acompanhado de sua mãe, ressaltando-se que Bruno não é um novato nas sendas do crime", escreveu a juíza.

Horas após o acidente, o delegado Paulo Roberto Mendes Junior, de plantão na 16ª DP, determinou, com a morte de João Gabriel, a remoção do seu cadáver do hospital para o Instituto Médico-Legal (IML), para a realização do exame da necropsia. O corpo do estudante foi sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério de Irajá, na Zona Norte da cidade, em uma cerimônia que reuniu mais de 100 pessoas, entre as quais colegas de escola e professores.

