Reprodução / TV Globo - 08.08.2022 Carreta com carregamento de carne pega fogo e interdita a descida da Serra das Araras

Uma carreta com carregamento de carne pegou fogo e está interditando o trânsito na manhã desta segunda-feira (8) na pista de descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro, na Via Dutra, em Piraí (RJ).

A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente aconteceu por volta de 6h20, no km 224. Ninguém ficou ferido. Pouco mais de duas horas depois, o trânsito foi desviado para a pista de subida (sentido São Paulo), que passou a operar em mão dupla.

Por volta de 7h, os motoristas enfrentavam 7 quilômetros de retenção. Já às 8h, o congestionamento chegava a 17 quilômetros, segundo o "Bom Dia Rio", da TV Globo. Principalmente carretas e ônibus de turismo aguardam pela liberação das duas pistas.

De acordo com a CCR RioSP, às 8h36, o trânsito foi desviado para a pista de subida (sentido São Paulo), que passou a operar em mão dupla.

Agentes do Corpo de Bombeiros estão no local e atuaram no rescaldo. O veículo e a carga (toneladas de carne) ficaram completamente destruídos. Equipes da CCR RioSP atuam na ocorrência.

O que restou da carreta após o incêndio foi retirado da pista com auxílio de um reboque. Já a carga de carne, que também foi perdida, está sendo limpa da via por uma máquina da concessionária.

Não há previsão para que o trânsito seja normalizado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.