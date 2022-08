Reprodução: Facebook / @SPTransOficial Ônibus circula pelo centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pela gestão do sistema de transporte público por ônibus na cidade de São Paulo, dará início, a partir de quinta-feira (4), à campanha permanente "Ponto Final ao Racismo". A ação consistirá na divulgação de mensagens antirracistas, que serão exibidas em diversos meios: em seis edições do Jornal do Ônibus, nas redes sociais e dentro dos próprios ônibus (nos painéis e em adesivos, que serão colados nos veículos). O objetivo é alcançar o maior número de pessoas — passageiros, pessoas que circulam nos terminais e o público em geral.

A marca da campanha traz o ícone de um ônibus, com o sinal de igual entre os faróis, acompanhado da frase "Racismo é crime". Segundo a prefeitura, o objetivo da imagem é demonstrar o caminho que a sociedade ainda precisa seguir na busca pelo fim do racismo.

A primeira peça a ser divulgada tem como objetivo evidenciar o compromisso do sistema contra o racismo, reforçando a importância da denúncia de casos dessa prática criminosa. As peças seguintes, por sua vez, tratarão de assuntos mais elucidativos, como a diferença entre racismo e injúria racial, direitos, questões penais e legais, treinamento de motoristas e orientações aos passageiros.

Desde julho deste ano, a SPTrans vem reforçando o compromisso do combate ao racismo com empresas privadas e exigindo que todos os operadores (motoristas, cobradores e fiscais) passem por novo treinamento. Em paralelo a isso, faixas com mensagens antirracistas serão disponibilizadas dentro das garagens da onde partem os ônibus, para que os funcionários as vejam antes de sair do local.

As frases escolhidas foram: "Operador, você é fundamental no combate ao racismo no transporte por ônibus"; "Racismo é um crime imprescritível e inafiançável"; e "Injúria racial também é crime". Os cartazes serão impressos e disponibilizados também em versão eletrônica.

