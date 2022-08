Reprodução Criança aparece com arma em foto publicada por deputado

O Procurador Geral de Justiça do Mato Grosso, José Antonio Borges, pediu para que uma investigação seja aberta contra o deputado estadual Gilberto Cattani, do PL . Em publicação de 24 de julho, nas redes sociais, Cattani compartilhou imagens em que aparece ao lado de uma criança armada.

Segundo o Ministério Público estadual, o pedido foi encaminhado ao Núcleo de Ações de Competência Originária, órgão do próprio MP, que irá levar adiante as investigações. É esse o órgão responsável por investigar autoridades com prerrogativa de foro no estado.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é proibido "vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo".

"O bolsonarismo é um grupo 'perigoso', formado por trabalhadores, cristãos, pais e mães de famílias, que tem Deus, pátria e família como princípios", diz a imagem compartilhada pelo deputado, que irá disputar a reeleição em outubro, na sua conta oficial no Instagram.





Acompanha o texto, a imagem de oito pessoas, três delas crianças. O deputado aparece armado, mas não é o único. No colo de um adulto, uma das crianças aparece também com o que aparenta ser uma arma de fogo.

Procurado pelo GLOBO, Cattani ainda não se manifestou. A veículos de imprensa locais, ele disse que não foi notificado da investigação e que a arma nas imagens é de brinquedo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.