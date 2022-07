Reprodução 11/07/2022 Os pombos encontrados mortos por policiais militares em Chapecó (SC)

Cerca de 40 pombos foram encontrados mortos numa área rural em Chapecó, Santa Catarina, no último sábado. Um homem de 36 anos, suspeito de abater as aves, foi detido e levado para a delegacia da região.

De acordo com a PM, uma equipe fazia uma ronda na localidade Linha Batistella quando encontrou uma casa de espera para pombos — espécie de armadilha. Ao se aproximarem do local, os agentes ouviram barulho de tiros.

Os policiais se aproximaram e encontraram o suspeito perto de outra casa de espera. O homem tentou fugir, mas acabou sendo alcançado. Com ele foi apreendida uma carabina com luneta, que teria sido usada para matar os pombos.

Nas casas de espera, os PMs encontraram as aves mortas e outras cinco feridas, além de uma de plástico. Um outro homem que estava no local e seria o dono do carro usado por ele e pelo preso conseguiu fugir pela mata.

O suspeito e os pombos mortos foram levados para a delegacia de Chapecó. A Polícia Civil ainda não informou se ele permaneceu preso.

