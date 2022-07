Arquivo pessoal Tarcísio e a mulher Cristiane - 09.08.2022

Candidato ao Governo de São Paulo, o carioca Tarcísio Gomes de Freitas tem se esforçado para se associar a símbolos paulistas. Ele tentou aproveitar o feriado da Revolução Constitucionalista neste sábado (9) para colar a imagem à do Estado. A reação dos seguidores, entretanto, não foi positiva.

O post no qual fala em "orgulho em ser a locomotiva do país", "defender os direitos do paulista" e "honrar nossa Constituição" acabou trazendo constrangimento para a campanha de Tarcísio. Às 11h30, 60% dos comentários feitos na postagem eram negativos. Isso significa que três a cada cinco respostas eram críticas ao candidato apoiado por Jair Bolsonaro ao governo paulista.

Lutar por São Paulo.

Defender os direitos do paulista e honrar nossa Constituição.

O direito à segurança, à saúde. O direito de uma vida digna.



É esse o legado que os 90 anos da Revolução de 32 nos deixa:

um chamado para resgatar o orgulho em ser a locomotiva deste país. pic.twitter.com/GIhbtGpWVL — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 9, 2022

Entre os comentários, usuários da plataforma questionaram se o post também foi feito nos anos anteriores. Um seguidor disse: "o recado do 9 de Julho é outro: São Paulo não aceitará interventores de nenhum presidente, isso aconteceu no passado e não irá acontecer agora". Outro ainda falou que, caso Tarcísio seja eleito, "podemos rasgar nosso lema: 'não sou conduzido, conduzo'".

