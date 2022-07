Divulgação/SMTUR Transporte hidroviário: SP reserva área para terminal atracadouro

A Prefeitura de São Paulo publicou nesta quarta-feira, 6 de julho, decreto municipal declarando de utilidade pública a área em que será instalado o futuro Terminal Atracadouro Pedreira. Este é mais um passo para a implantação do Aquático SP, primeiro modo de transporte coletivo por embarcações na cidade.

O Aquático SP será um Sistema de Transporte Público Hidroviário na Represa Billings e deve beneficiar diretamente os moradores da Zona Sul com ganho na qualidade de vida, ao reduzir significativamente o tempo de deslocamento as regiões da Estrada do Cocaia e o bairro de Pedreira, além da região do Grajaú, já que para se deslocar entre estas regiões é preciso contornar toda a represa.

O novo sistema de transportes será totalmente integrado ao sistema de transporte já existente na cidade, inclusive aceitando pagamento via Bilhete Único, e contará com atracadouros e terminais que serão construídos para acomodar os ônibus das linhas que circulam nos bairros próximos e permitir a integração dos passageiros entre os ônibus e as embarcações para a travessia aquática.

A primeira fase de implantação do Aquático está prevista no Plano de Metas 2021-2024. O projeto também está previsto no Plano Diretor Estratégico do Município.

