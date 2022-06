Divulgação/Ministério da Justiça Bolsonaro e Anderson Torres, ministro da Justiça, exibem novo passaporte

O governo federal apresentou nesta segunda-feira os novos modelos de passaporte , que passarão a ser emitidos a partir de setembro. Até lá, os modelos atuais continuam a ser impressos e seguem com validade de dez anos.

O novo documento terá mais elementos de segurança, como novas marcas d´água. Serão 13 ilustrações que representarão a fauna e a flora dos principais biomas do Brasil. A versão anterior continha apenas uma.

O passaporte terá também sete composições de fundos invisíveis fluorescente. Antes, apenas o número da página variava sob exposição UV. A página de identificação passará a ter uma imagem fantasma do cidadão em preto e branco, além de uma foto formada com dados biométricos do portador.

“Os novos itens de segurança foram idealizados por peritos criminais federais e por policiais federais da área de migração. Levou-se em conta o que há de mais moderno no mundo na tecnologia antifraude”, ressaltou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, durante a cerimônia.

“A mudança no passaporte não traz nenhum impacto financeiro pois os procedimentos para emissões seguem os mesmos, além do seu valor ser mantido. [...] Ainda se destaca o prazo de validade, que segue o mesmo de 10 anos.”

No mesmo evento, o governo federal entregou as primeiras carteiras de identidade nacional. Entre os que receberam os novos modelos da identidade estão os ministros da Economia, Paulo Guedes, e o da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Os modelos atuais ficam válidos até 2032. O governo programou uma troca “gradual” e “sem atropelos”.





Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que criou a carteira de identidade nacional. No novo documento, o número de RG deixa de existir e o CPF passar a ser o único número de identificação para todo o país. Não há mais a possibilidade de emissão de uma carteira de identidade diferente em cada estado.

A nova identidade terá a versão física e digital, além de um QR Code que permite verificar se o documento é autêntico, ou se foi furtado ou extraviado.

A partir de 4 de agosto, as identidades passarão a ser emitidas neste novo modelo aos moradores dos estados do Acre, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderão ter a nova carteira. O restante do país terá até março de 2023 para se preparar para as novas emissões.

