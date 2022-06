Domingos Peixoto / Agência O Globo Homem segura placa de gelo formada pelas temperaturas negativas em Itatiaia

A cidade de Itatiaia registrou na manhã desta terça-feira a menor temperatura do ano em todo o Brasil. Termômetros localizados na estação meteorológica do Inmet no Pico das Agulhas Negras, localizada a 2450 metros de altitude, marcaram -7,8°C, superando os -7,7ºC registrados no mesmo lugar, no dia 22 de março.

As temperaturas seguem baixa nesta terça-feira em quase todos os pontos do país. Na cidade do Rio, a mínima registrada foi de 15,7°C, às 02h30, no Alto da Boa Vista. A máxima não passará de 23°C, mas foi possível ver um arco-íris nessa manhã, em registro feito pelo Centro de Operações Rio.



"A altitude dessa estação é um dos fatores responsáveis pelos valores tão baixos de temperatura e que, por estar localizada em área dentro do Parque Nacional de Itatiaia não reflete as condições meteorológicas observadas na cidade de Itatiaia", disse o Inmet em comunicado.

