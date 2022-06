Sumiço do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips

O indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, desde o último domingo (05/06). Militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército e da Marinha e agentes da Defesa Civil estão atuando na busca.