Reprodução 8.6.2022 Prefeito de Guarulhos representa FNP em evento para cidades no Smart City no México

O prefeito de Guarulhos, Guti, será um dos três representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) no Smart City Expo Latam Congress na América Latina, que acontece a partir desta terça-feira (7) e prossegue até sexta-feira (10), em Mérida, no México.

Neste período, o vice-prefeito Professor Jesus assume a chefia do Executivo municipal interinamente. O evento irá discutir soluções inteligentes para as cidades, focando em temas como transformação digital, mudanças climáticas, cidades resilientes e mobilidade e urbanismo sustentável, entre outros.

Além de Guti que estará no evento como vice-presidente de Regiões Metropolitanas da FNP, irão os prefeitos de Ribeirão Preto/SP, Duarte Nogueira, secretário-geral da entidade; e de Belém/PA, Edmilson Rodrigues, vice-presidente de Cultura. O evento contará, ainda, com a presença de autoridades do México e representantes de outros municípios brasileiros em mesas de debates.

A agenda da delegação brasileira inclui, além dos debates, visitas técnicas guiadas pela prefeitura de Mérida para conhecer boas práticas locais e reuniões com o prefeito local, Renán Barrera, o presidente da Fira Barcelona-México, Manuel Redondo, e o governador de Yucatán, Manuel Vila Dosal.

Smart City

O Smart City Expo Latam Congress é um evento que reúne representantes de cidades, instituições públicas e privadas com o objetivo de identificar desafios comuns e apresentar soluções orientadas a um melhor planejamento urbano.

Além disso, o Congresso é um ponto de encontro para os principais agentes de troca das cidades latino-americanas, com o propósito de gerar vínculos que fomentem a colaboração para definir estratégias e futuras linhas de ação.

O evento propicia, ainda, o debate e compartilhamento de conhecimento e intercâmbio de experiências para acelerar a reconstrução socioeconômica da América Latina.

