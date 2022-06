Reprodução/TV Globo Menino de 13 anos morreu após deslizamento em Recife

As chuvas não dão trégua em Recife. Na manhã de hoje (7), um adolescente de 13 anos morreu em um deslizamento de barreira em Alto de Santa Terezinha, elevando a 129 o número total de vítimas em todo o estado.

Segundo a Folha de Pernambuco, Lucas Daniel Nunes da Silva e outras três pessoas - duas mulheres e um homem - ficaram soterradas no local. Eles foram socorridos e encaminhados à uma unidade de emergência ainda com vida, mas ele não resistiu.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), deve continuar chovendo, pelo menos, até a noite de hoje. Estão previstas pancada de chuvas nas regiões Metropolitana de Recife, Mata Sul e Agreste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o mau tempo em todo o estado até quinta-feira (9).

