Reprodução Caixão estava com corpo dentro quando caiu de veículo funerário

Uma câmera de segurança flagrou a cena de um caixão com um corpo dentro caindo de um carro funerário em movimento. O caso aocnteceu no município de Pontalina, localizado no estado de Goiás.

Na última quinta-feira (2), o veículo estava passando pelo cruzamento da Avenida Bahia com a Rui Barbosa, no centro da cidade, quando de repente o porta-malas se abre e o caixão cai no meio da avenida.

Carros que estavam parados no farol e um rapaz que passava de bicicleta ficaram observando o objeto no chão depois do veículo da funerária arrancar. Moradores e comerciantes, no entanto, afirmaram que o motorista percebeu a falta do caixão e voltou para recolocá-lo no automóvel.

❌ Caixão cai do carro de funerária pic.twitter.com/j9EBbFFAIl — Portal Tucumã (@PortalTucuma) June 3, 2022

Apesar do impacto da queda, as imagens mostram que o caixão não se abriu depois do seu peso destravar o porta-malas do carro e cair.

O veículo estava levando o corpo da cidade de Edéia para um funeral que seria realizado em Aloândia, uma viagem que dura em torno de 1h.

