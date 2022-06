Imagem ilustrativa - Nainoa Shizuru / Unsplash PGJ encaminha para apuração notícias de gastos públicos com shows

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, determinou a investigação das circunstâncias em que diversas prefeituras do estado contrataram artistas para se apresentarem em eventos, como comemorações de aniversários das cidades, com o uso de recursos públicos. Entre os contratados, estão cantores de música sertaneja e de outros gêneros musicais.

Em despacho nessa quarta-feira (1º), o procurador-geral adicionou o link de diversas matérias divulgadas em jornais mostrando a realização de shows e os valores pagos pelas prefeituras .

"Circulam em veículos de imprensa nacional e local notícias sobre atrações artísticas musicais contratadas para eventos em municípios mato-grossenses, segundo indicam, custeados com recursos públicos", escreveu Pereira.

"Diante do exposto, a considerar o dever institucional do Ministério Público de tutelar pelo patrimônio público e pela moralidade administrativa, determino: i) o registro do presente despacho avulso, acompanhado das citadas notícias, como Notícia de Fato no Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP", acrescentou.

No mesmo documento, ele determinou "a remessa de cópia integral do procedimento gerado a todos os Promotores de Justiça que detenham atribuição na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa nas comarcas citadas (...), para conhecimento e providências que entenderem pertinentes no âmbito de suas respectivas áreas de atuação".

Segundo informações da imprensa local, segue abaixo a lista de municípios que teriam custeado a realização de shows e eventos com verba pública e passarão por investigação:

Gaúcha do Norte

Porto Alegre do Norte

Figueirópolis D’Oeste

Sorriso

Nortelândia

Salto do Céu

Alto Taquari

Novo São Joaquim

Nova Mutum

Sapezal

Canarana

Acorizal

Brasnorte

Água Boa

São José do Xingu

Vera

Barra do Garças

Juína

Querência

Bom Jesus do Araguaia

Santa Carmem

Matupá

Nova Canaã do Norte

Novo Horizonte do Norte

No caso de Sorisso, o encaminhamento foi feito à 1ª Promotoria de Justiça Cível da comarca.

Polêmica com show de Gusttavo Lima em Minas Gerais

Recentemente, foi divulgado que a cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, receberia um show do cantor Gusttavo Lima em 20 de junho , com um cachê de R$ 1,2 milhão pela apresentação. Após polêmicas, no entanto, a prefeitura cancelou o evento.

Em nota, a Prefeitura disse que o cancelamento do show se deu "devido à lamentável tentativa de envolver a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos em uma guerra política e partidária que não tem nenhuma ligação com o município e nem tampouco com a tradicional festa".

A gestão ainda disse que não vai permitir que a Prefeitura da cidade se envolva em questões "que não representam o município e nem as festividades da cavalgada". Segundo a Prefeitura, o evento celebra o "amor entre as pessoas e não o ódio que estão tentando disseminar".

