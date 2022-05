Reprodução Campanha irá orientar passageiros de táxi para uso de cinto de segurança

A Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), por meio do Departamento de Transportes Públicos (DTP), irá realizar campanha de incentivo, orientação e educação dos passageiros de táxi para uso de cinto de segurança. A iniciativa ocorrerá ao longo de cinco dias no Aeroporto de Congonhas e nas rodoviárias do Tietê e da Barra Funda e faz parte do Maio Amarelo 2022 (leia mais abaixo).

Os fiscais do DTP vão conversar com taxistas e passageiros com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância de que todos usem o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro do veículo. Segundo o Relatório Mundial sobre a Situação da Segurança no Trânsito 2018, realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que reúne informações de sinistros de trânsito em 175 países, usar o cinto de segurança reduz entre 45% e 50% o risco de morte em sinistros de trânsito tanto para passageiros, quanto para motoristas, e diminui em 25% o risco de morte e ferimentos graves em passageiros do banco traseiro.

A iniciativa irá ocorrer nos dias 4, 12, 17, 24, 31, entre 7h e 19h, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul; na Rodoviária do Tietê, na zona norte; e na Rodoviária da Barra Funda, zona oeste. Nesses locais ainda haverá um banner com a mensagem “Taxista, incentive o uso do cinto. Oriente os passageiros a sempre utilizarem o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. O uso de cinto salva vidas!”

A cidade de São Paulo possui mais de 36 mil táxis. O uso do cinto de segurança é um item obrigatório para todos. Deixar de utilizá-lo é infração grave, com aplicação de multa de R$ 195,23 e a soma de 5 pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros no trânsito que surgiu em maio de 2011, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a “Década de Ação para Segurança no Trânsito”.

Em 2017, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, realizou pela primeira vez ações do Movimento na cidade.

O tema do Maio Amarelo 2022 na Prefeitura é “Atenção pela Vida”. Além da orientação de taxistas e passageiros, estão previstas ações como conscientização de transportadores escolares sobre a importância da verificação do uso do cinto de segurança pelos estudantes ao longo do trajeto entre a residência e a unidade escolar; esquetes teatrais em terminais de ônibus; além da inversão de papéis entre motoristas de ônibus e ciclistas, entre outros.

