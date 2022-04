Divulgação/Corpo de Bombeiros Minas gerais Vítima escorregou quando fazia a travessia de duas pedras no alto de uma serra

Um homem sobreviveu a queda de um penhasco de 150 metros de altura na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais , neste domingo. A vítima, de 21 anos, escorregou quando fazia a travessia de duas pedras no alto de uma serra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no momento em que o homem tentava chegar a um patamar sustentado pelas rochas. A vítima sofreu uma lesão na perna esquerda e diversas escoriações pelo corpo.

A corporação teve dificuldades para realizar o resgate, pois o local do acidente é de difícil acesso. "Os bombeiros fizeram uma caminhada longa pela Serra à procura pela vítima, encontrando-a por volta de 2h dessa madrugada", informou a corporação.





Para alcançar a vítima, os bombeiros tiveram que fazer uma rota de rapel de aproximadamente 100 metros. Mesmo assim, os militares ainda ficaram a 20 metros de distância da vítima, pois havia "dificuldade de acesso devido às estruturas rochosas" que também colocavam em risco a vida dos bombeiros.

Enquanto aguardavam a chegada de um helicóptero, os militares tiveram que oferecer suporte psicológico para a vítima. O resgate foi finalizado por volta das 16h50 desta segunda-feira.

"O helicóptero do Corpo de Bombeiros, após chegar no local e realizar o reconhecimento da área, começou os trabalhos de resgate da vítima. A aeronave realizou um voo pairado enquanto um militar desceu até a vítima para a execução do resgate", informou os bombeiros.

A vítima foi encaminhada a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Luisburgo, em Minas Gerais.

