A primeira-dama de Campos dos Goytacazes é a mais nova filiada ao União Brasil.

Foram muitas as ofertas e muitas as negativas, mas Tassiana Oliveira acabou aceitando uma ficha durante o evento desta terça-feira (29), quando o sogro, Anthony Garotinho, também se juntou ao partido.

Esta é a primeira vez que mulher do prefeito Wladimir Garotinho se une a uma agremiação partidária.

