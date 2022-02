Reprodução/Freepik Após assistir palestra sobre educação sexual, menina denuncia estupro

Um homem de 23 anos foi preso por estupro de vulnerável nesta quinta-feira, dia 17, depois que a vítima, prima dele, hoje com 16 anos, assistiu a uma palestra sobre educação sexual. Segundo a Polícia Civil do Ceará, os crimes ocorreram entre 2017 e 2018 em Acaraú (CE), a cerca de 240 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com os investigadores, o suspeito se aproveitava do parentesco e proximidade com a adolescente para cometer os abusos, quando a mãe dela não estava por perto. O caso veio à tona em outubro de 2018, após a menina ter sido encorajada a denunciar a situação para a família enquanto assistia a uma palestra no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Acaraú, permitindo que os agentes reunissem informações suficientes relacionadas ao crime e pudesse representar pela prisão preventiva do investigado.Com isso, o pedido foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido pelos policiais. Agora o suspeito se encontra à disposição da Justiça.