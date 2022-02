1 - "Me sinto mais seguro com uma arma na mão"

Em entrevista com o deputado federal, Marcelo Freixo, o apresentador do Flow Podcast comparou o direito ao porte de arma com o uso de um carro que, segundo ele, também pode ser utilizado para matar. Freixo rebateu dizendo que "você não sai por ai procurando pessoas pra matar com o carro". Monark insistiu na "segurança" em ter uma arma. O deputado apontou que este é o problema, a falsa ideia de segurança.