Governo do Estado de São Paulo Previsão do tempo

Calor e tempo abafado marcam a previsão em grande parte das capitais brasileiras nesta quarta-feira (26). Na região Sul, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, as temperaturas se aproximam dos 40ºC por conta de uma onde de calor na América Central. Segundo informações do portal Climatempo, deve chover em todas as regiões do país.

Confira a previsão desta quarta-feira em cada capital:





Região Sudeste

São Paulo (SP) - Mínima de 21ºC e máxima de 35ºC

Previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva durante à tarde.



Rio de Janeiro (RJ) - Mínima de 21ºC e máxima de 37ºC

Previsão de sol e pancadas de chuva durante à tarde.



Belo Horizonte (MG) - Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Tempo ensolarado durante todo o dia. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.



Vitória (ES) - Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante à tarde.





Região Sul

Curitiba (PR) - Mínima de 19ºC e máxima de 29ºC

Previsão de sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Florianópolis (SC) - Mínima de 25ºC e máxima de 32ºC

Sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Porto Alegre (RS) - Mínima de 24ºC e máxima de 38ºC

A previsão é de sol entre as nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.





Região Centro-Oeste

Goiânia (GO) - Mínima de 21ºC e máxima de 33ºC

Previsão de sol e chuva rápida durante à tarde e à noite.



Brasília (DF) - Mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

Sol com algumas nuvens durante o dia e chuva passageira durante à tarde e à noite.



Campo Grande (MS) - Mínima de 23ºC e máxima de 34ºC

Previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde.



Cuiabá (MT) - Mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

Sol pela manhã e previsão de chuvas rápidas à tarde e à noite.



Região Nordeste

Salvador (BA) - Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC

Sol pela manhã e previsão de chuva a qualquer hora.



Maceió (AL) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Sol entre as nuvens durante o dia. Previsão de pancadas chuva à tarde e à noite.



Fortaleza (CE) - Mínima de 25ºC e máxima de 32ºC

Leia Também

Sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Aracaju (SE) - Mínima de 24ºC e máxima de 30ºC

Sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Natal (RN) - Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Céu nublado e chuva a qualquer hora.



Teresina (PI) - Mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

Sol pela manhã e pancadas de chuva durante à tarde e à noite.



São Luís (MA) - Mínima de 25ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.





Recife (PE) - Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Sol entre as nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora.



João Pessoa (PB) - Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Sol entre as nuvens pela manhã e previsão de chuva a qualquer hora nesta quarta.





Região Norte

Leia também EUA: homem é encontrado morto em casa cercado por mais de 125 cobras

Rio Branco (AC) - Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC

Previsão de sol entre as nuvens e chuva rápida à tarde e à noite.



Macapá (AP) - Mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

Sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Manaus (AM) - Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Belém (PA) - Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC

Previsão de sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Porto Velho (RO) - Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC

Sol entre as nuvens e chuva rápida durante o dia.



Boa Vista (RR) - Mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

Sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Palmas (TO) - Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Previsão de sol pela manhã e chuva rápida durante à tarde e à noite.